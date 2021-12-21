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Массовый спорт

Матыцин: свыше 46% жителей РФ занимаются спортом по результатам первого года Стратегии

Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года была утверждена в ноябре прошлого года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 46% жителей Российской Федерации занимаются спортом благодаря работе в рамках Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании коллегии Минспорта.

Стратегия была утверждена кабмином РФ в середине ноября 2020 года.

"Результаты первого года Стратегии-2030 достаточно позитивны. По итогам 2021 года 46,5% жителей России являются сторонниками здорового образа жизни и периодически занимаются спортом", - сказал Матыцин.

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