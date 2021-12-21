Минспорт считает основными задачами в 2022 году восстановление в правах РУСАДА и ВФЛА

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ считает восстановление в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) основными задачами на 2022 год. Об этом заявил на заседании коллегии Минспорта глава ведомства Олег Матыцин.

"Планы на следующий год: восстановление ВФЛА и РУСАДА в правах. Это остается одним из наших приоритетов, а также юридическая поддержка наших спортсменов", - сказал Матыцин.

ВФЛА была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях