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Матыцин заявил, что в России в 2021 году отменили менее 1% спортивных соревнований

В 2020 году из-за пандемии было отменено порядка 50% процентов соревнований

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Количество отмененных соревнований в России в 2021 году составило менее 1%. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта России сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса был отменен ряд соревнований. В частности, не состоялись чемпионаты России по лыжным гонкам, фехтованию, дзюдо и многим другим видам спорта, не были доиграны хоккейный Кубок Гагарина и плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

"Количество отмененных соревнований в 2021 году составило менее 1%. В прошлом году этот показатель составил порядка 50%", - сказал Матыцин.

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