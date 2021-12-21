Состав российской делегации на Паралимпиаду в Пекине утвердят до 17 января

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) назовет состав российской команды на зимние Паралимпийские игры в Пекине до 17 января. Об этом в ходе заседания коллегии Министерства спорта России сообщил исполняющий обязанности президента ПКР, шеф миссии российской делегации на зимних Играх Павел Рожков.

"До 17 января исполком ПКР утвердит состав на Паралимпийские игры. Основная часть делегации прибудет в Пекин 25 февраля. Планируется, что максимально будет 75 спортсменов, а общая делегация - 190 человек", - сказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.