{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада-2022 в Пекине

Состав российской делегации на Паралимпиаду в Пекине утвердят до 17 января

Соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 13 марта 2022 года
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) назовет состав российской команды на зимние Паралимпийские игры в Пекине до 17 января. Об этом в ходе заседания коллегии Министерства спорта России сообщил исполняющий обязанности президента ПКР, шеф миссии российской делегации на зимних Играх Павел Рожков.

"До 17 января исполком ПКР утвердит состав на Паралимпийские игры. Основная часть делегации прибудет в Пекин 25 февраля. Планируется, что максимально будет 75 спортсменов, а общая делегация - 190 человек", - сказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.

Теги
Паралимпиада-2022 в Пекине
Паралимпиада-2022 в Пекине
Российские паралимпийцы будут тестироваться на допинг перед Играми до 17 февраля
Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года
Российские паралимпийцы будут тестироваться на допинг перед Играми до 17 февраля
Читать полностью