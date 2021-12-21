Объем финансирования программы "Бизнес-спринт" в 2022-2024 годах составит 9,1 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Общий объем финансирования программы "Бизнес-спринт", направленной на привлечение населения к активному занятию спортом, в 2022-2024 годах составит 9,1 млрд рублей. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта России сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

Инициатива "Бизнес-спринт" заключается в том, что в рамках государственно-частного партнерства будет создаваться активная среда для занятий граждан физкультурой и спортом.

"В минувшем году было введено 77 объектов спорта, в том числе три крупных дворца, а также 22 физкультурно-оздоровительных комплекса. Новая инициатива правительства - программа "Бизнес-спринт", которая позволит осуществить задачу по привлечению 70% населения к активному занятию спортом. Общий объем финансирования на 2022-2024 годы - 9,1 млрд рублей", - сказал Матыцин.