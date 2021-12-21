В ОКР еще не решили вопрос с доставкой российских олимпийцев в Пекин

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Грузопассажирские рейсы авиакомпании "Аэрофлот", которыми российские спортсмены планировали прилететь в Пекин на Олимпийские игры в период с 1 по 14 февраля, отменены из-за празднования китайского Нового года. Об этом на заседании коллегии Минспорта сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.

"Вчера мы получили информацию, что в связи с празднованием китайского Нового года наши рейсы "Аэрофлота", которыми мы планировали привезти участников Игр с 1 по 14 февраля, будут отменены, - сказал Конокотин. - Эти рейсы являются грузовыми, в них размещали спортсменов. Сейчас мы занимаемся этим вопросом".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.