{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

В ОКР еще не решили вопрос с доставкой российских олимпийцев в Пекин

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Грузопассажирские рейсы авиакомпании "Аэрофлот", которыми российские спортсмены планировали прилететь в Пекин на Олимпийские игры в период с 1 по 14 февраля, отменены из-за празднования китайского Нового года. Об этом на заседании коллегии Минспорта сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.

"Вчера мы получили информацию, что в связи с празднованием китайского Нового года наши рейсы "Аэрофлота", которыми мы планировали привезти участников Игр с 1 по 14 февраля, будут отменены, - сказал Конокотин. - Эти рейсы являются грузовыми, в них размещали спортсменов. Сейчас мы занимаемся этим вопросом".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Футбол в России
Иванов: бюджет футбольного клуба "Урал" на сезон-2021/22 остался на прежнем уровне
Президент клуба отметил, что в 2022 году клуб надеется заработать 500-600 млн рублей
Читать полностью