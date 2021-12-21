Черчесов рассказал о задачах "Ференцвароша" на сезон

В понедельник было объявлено о назначении Черчесова на должность главного тренера "Ференцвароша". На этом посту 58-летний специалист сменил австрийца Петера Штёгера.

"Конечно, мы говорили о целях. В чемпионате они ясны: если в прошлом сезоне "Ференцварош" взял титул с большим отрывом, то сейчас конкуренты совсем рядом. Видимо, возникли какие-то сложности, поэтому руководство и приняло такое решение. Так что давайте сначала решим вопрос на внутренней арене, а потом уже станем думать о Европе", - заявил Черчесов.

"Ференцварош" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии с 35 очками после 16 матчей, опережая ближайшего конкурента на одно очко. По результатам группового этапа Лиги Европы команда заняла четвертое место, не сумев пробиться в плей-офф.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Ранее он тренировал "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в сезоне - 2015/16, московские "Динамо" и "Спартак". В 2014 году "Динамо" под руководством Черчесова попало в Лигу Европы, где дошло до 1/8 финала, при этом на групповом этапе было одержано шесть побед из шести.