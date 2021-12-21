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Мировой футбол

Черчесов не собирается приглашать российских футболистов в "Ференцварош" в ближайшее время

Черчесов возглавил венгерский клуб в понедельник

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Главный тренер венгерского футбольного клуба "Ференцварош" Станислав Черчесов не планирует приглашать в команду российских игроков в зимнее трансферное окно. Комментарий российского тренера приводит газета "Спорт-Экспресс".

Черчесов был назначен главным тренером клуба из Венгрии 20 декабря. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

"Покупать кого бы то ни было неправильно, мы эту тему тоже обсуждали, - сказал Черчесов. - В команде подобраны квалифицированные исполнители, в целом состав меня устраивает. Надо для начала понять, у кого какой контракт, когда заканчивается, какие у людей планы. Почти весь понедельник общались со спортивным директором - и у нас нет задачи привезти футболиста из какой-либо страны, надо просто все сделать правильно".

"Ференцварош" занимает первое место в чемпионате Венгрии после 17 туров, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

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