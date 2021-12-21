Агапитов: Россия может претендовать на проведение ЧМ по тяжелой атлетике после 2024 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия может претендовать на проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике после 2024 года, когда состоятся Олимпийские игры в Париже. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Последний раз чемпионат мира по тяжелой атлетике проходил в России в 1983 году, турнир принимала Москва. Мировое первенство 2021 года проходило в столице Узбекистана Ташкенте.

"Мы давно думаем над тем, чтобы провести в России чемпионат мира по тяжелой атлетике, - заметил Агапитов. - Но санкции, которые год назад были наложены на российский спорт, пока не позволяют нам претендовать на этот турнир. Не будь этих ограничений, я думаю, мы бы в ближайшее время получили бы такое право. Но после Олимпиады 2024 года нельзя исключать того, что в нашей стране после длительного перерыва пройдет чемпионат мира по тяжелой атлетике".

В рамках санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и частично подтвержденных в декабре 2020 года Спортивным арбитражным судом (CAS), Россия не может проводить на своей территории чемпионаты мира до 17 декабря 2022 года. До середины декабря следующего года Россия также не имеет права подавать официальные заявки на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр.

В апреле 2021 года в Москве проходил чемпионат Европы по тяжелой атлетике.