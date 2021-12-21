Биатлонист Елисеев приостановил карьеру до чемпионата России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев приостановил карьеру до чемпионата страны в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 28 марта по 4 апреля.

"Я еще не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов", - сказал Елисеев.

28 декабря Елисеев вместе с Евгенией Буртасовой выступит в Рупольдинге на "Рождественской гонке".

Елисееву 28 лет, он является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира он завоевал одну бронзу в личных гонках, три серебряные и две бронзовые медали в составах эстафетных команд.