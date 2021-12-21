В "Урале" заявили, что всегда готовы принять приостановившего карьеру футболиста Шатова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" всегда готов принять в состав приостановившего карьеру полузащитника Олега Шатова. Об этом журналистам рассказал президент клуба Григорий Иванов.

18 ноября казанский "Рубин" объявил о том, что 31-летний Шатов принял решение приостановить карьеру.

"Если у Олега будет здоровье и он будет готов, мы его всегда ждем, - сказал Иванов. - Я считаю, что его уже можно назвать легендой уральского футбола, хотя он молодым человеком уехал играть в большие клубы, но это наш воспитанник".

Шатов выступал за "Рубин" с 2020 года, ранее футболист играл за "Урал", махачкалинский "Анжи", санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар". В составе "Зенита" полузащитник трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. В составе сборной России Шатов выступал с 2012 по 2016 год, провел 28 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач.