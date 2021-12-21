В "Урале" заявили, что были бы счастливы переходу в клуб футболиста Кокорина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" с удовольствием подписал бы контракт с футболистом итальянской "Фиорентины" Александром Кокорины, но вряд ли у клуба получится купить его. Об этом журналистам рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

Ранее газета La Nazione сообщала, что "Фиорентина" рассматривает возможность продажи 30-летнего российского нападающего.

"Я не думаю, что нам удастся купить Александра Кокорина, а так, мы с удовольствием [подписали бы с ним контракт], - сказал Иванов. - Еще когда только вся эта история с Кокориным и Мамаевым началась, 99% клубов отказались бы от них, а, наверное, 1% - это мы, которые бы с удовольствием [заключили контракт], потому что это хорошие футболисты, и как они поступили - это другой вопрос. Я считаю, что Саша - очень хороший футболист, качественный, для нашей лиги он один из лидеров, и если бы он вернулся и перешел как-то в "Урал", я был бы очень счастлив".

Иванов отметил, что клуб не вел переговоры с Кокориным.

Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе. В составе клуба из Флоренции россиянин провел девять игр и не отметился результативными действиями.