Бывший глава скаутского отдела ПСЖ Каттани стал спортивным директором "Спартака"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Итальянец Лука Каттани занял пост спортивного директора московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Предыдущий спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов покинул клуб в начале августа. Он занимал эту должность с ноября 2020 года. Отмечается, что Каттани приступит к работе во вторник с момента назначения.

Каттани 40 лет, на протяжении пяти предыдущих сезонов он возглавлял скаутский отдел во французском "Пари Сен-Жермен". До этого Каттани работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси".