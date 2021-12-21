Матыцин: Fan ID не должен нарушать права человека

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Введение паспорта болельщика (Fan ID) должно обеспечить комфорт и безопасность на стадионах, не нарушая при этом права человека. Об этом заявил журналистам министр спорта России Олег Матыцин после заседании коллегии Минспорта.

17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.

"Я думаю, что здесь очень важен диалог и с болельщиками, и с организаторами спортивных соревнований, - сказал Матыцин. - Любой законопроект не должен создавать сложности для людей. Механизм Fan ID должен обеспечить комфорт для посещения болельщиками стадиона и безопасность. И, если есть какие-либо вопросы и поправки, они должны быть максимально быстро внесены до того, как закон начнет работать. Если вдруг что-то случится, мы примем меры, чтобы защитить права каждого человека".

"Механизм Fan ID не должен нарушать права человека и ограничивать доступ на стадион, а с другой стороны должен обеспечить безопасность на стадионе. Это вопрос формирования культуры, которое должно идти с обеих сторон. Это меры, направленные на создание атмосферы комфорта, интереса и с учетом реалий", - добавил Матыцин.