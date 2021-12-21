Матыцин: в борьбе с допингом должна существовать ответственность каждого руководителя

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ответственность каждого руководителя в спортивных федерациях является необходимой для исключения употребления спортсменами запрещенных препаратов. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

Во вторник в ходе заседания коллегии Минспорта Матыцин назвал задачу восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) одной из приоритетных на 2022 год.

"У нас есть механизм приостановки аккредитации федерации, есть решения штаба олимпийской подготовки. Должна быть понятна ответственность каждого руководителя, должны быть предприняты меры, исключающие употребление запрещенных препаратов, - сказал Матыцин. - Если президенты выбраны, главные тренеры назначены, а их утверждает министерство спорта, в их обязанности входит организация антидопинговой работы. Есть также административные меры в случае возникновения каких-либо ситуаций".

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.