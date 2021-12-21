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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: российские хоккеисты должны защитить звание олимпийских чемпионов

Российская команда в финале Олимпиады 2018 года обыграла команду Германии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сборная России должна выиграть Олимпиаду в Пекине независимо от того, будут ли в ее составе игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или нет. Об этом журналистам рассказал министр спорта Олег Матыцин.

НХЛ примет решение по участию игроков в Олимпиаде в ближайшее время.

"Я бы не менял задачи при подготовке и участию хоккейной команды на Олимпийских играх. Задача всегда одна - защитить титул чемпиона Олимпийских игр, в каком бы составе команда не играла, - сказал Матыцин. - С игроками из НХЛ или без них - нужно добиться максимального результата на Играх в Пекине".

Российские хоккеисты начнут готовиться к Олимпиаде в середине января. В 2018 году россияне стали олимпийскими чемпионами, в финале обыграв команду Германии. На Играх в Пхёнчхане не участвовали игроки из НХЛ.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
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