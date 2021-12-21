Иванов: бюджет футбольного клуба "Урал" на сезон-2021/22 остался на прежнем уровне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Бюджет екатеринбургского футбольного клуба "Урал" на сезон-2021/22 остался на прежнем уровне и составил около 1,1-1,2 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции президент клуба Григорий Иванов.

"Я не считаю, что нужно бить в колокола, конечно, хочется побольше денег, но и над этим вопросом работает и совет директоров, и попечительский совет, и сам клуб. В этом году у нас была такая же сумма, как и в прошлом году, и [компания] "Сима-ленд" нам немного помогла - попечительский совет. 1,1-1,2 млрд, где-то вот так. В следующем году мы надеемся, что сам клуб заработает 500-600 млн", - сказал он.

По словам Иванова, непростая ситуация с финансами складывается из-за пандемии коронавируса, например, много денег уходит на проведение ПЦР-тестов. "Самое главное наше достижение - это, то что мы ни на один день не задержали зарплату футболистам, премиальные. Все наши команды играли", - отметил президент "Урала".

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) с 19 очками.