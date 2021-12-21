IBU допустил вакцинированных "Спутником V" россиян на этапы Кубка мира в Германии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил российским спортсменам, которые вакцинированы "Спутником V", принять участие в этапах Кубка мира в Германии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. Привитые данной вакциной граждане по прибытии в Германию должны проходить 10-дневный карантин.

"IBU признает все вакцины, одобренные на национальном уровне, для проведения соревнований и продолжает тесно сотрудничать со своей медицинской консультативной группой, организационными комитетами этапов и национальными властями, чтобы гарантировать равный доступ к соревнованиям для всех спортсменов. На сегодняшний день спортсмены, вакцинированные "Спутником V", могут участвовать в январских этапах Кубка мира в Германии в соответствии с исключением в правилах для этих соревнований, но должны проходить регулярную процедуру ПЦР-тестирования, чтобы иметь доступ к "пузырю" соревнований и отелям для проживания", - сообщили в IBU.

"Правительство Германии и правительства земель встретятся на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие правила безопасности на территории страны. IBU будет внимательно следить за тем, повлияют ли результаты этих встреч на проведение январских этапов Кубка мира. Медицинская консультативная группа IBU также встретится на этой неделе, чтобы обсудить текущую ситуацию, а позднее на этой неделе расскажет командам о правилах для поездок, въезда в Германию и участия в соревнованиях", - говорится в сообщении.

Германия в начале 2022 года примет этапы в Оберхофе (6-9 января) и Рупольдинге (12-16 января).