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Баскетбольные еврокубки

Матч баскетбольной Евролиги между "Миланом" и "Жальгирисом" перенесли из-за коронавируса

Несколько игроков и сотрудников итальянского клуба отправлены на карантин

ТАСС, 21 декабря. Матч регулярного чемпионата Евролиги между итальянским баскетбольным клубом "Милан" и литовским "Жальгирисом" перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был пройти 22 декабря, новая дата проведения встречи не называется. Отмечается, что причиной подобного решения стали случаи заражения коронавирусом в "Милане", несколько игроков и представителей клуба отправлены на карантин.

"Милан" занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 10 побед в 16 матчах. "Жальгирис" располагается на последней строчке с тремя победами при 13 поражениях.

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