Драчев прокомментировал решение биатлониста Елисеева приостановить карьеру

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Решение биатлониста Матвея Елисеева приостановить карьеру является большой потерей для российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России объявило о том, что Елисеев решил приостановить карьеру до чемпионата страны в 2022 году.

"Мне очень жаль, что это произошло. Достаточно сильный, перспективный был спортсмен, подающий надежды. Он был хорошим стрелком, выигрывал медали на чемпионатах мира и отдельные кубковые гонки у него очень хорошо получались. Его потеря - это очень большой минус для российского спорта", - сказал Драчев.

Также он прокомментировал перспективы возвращения Елисеева в сборную. "Я думаю, если с головой взяться за подготовку, то, в принципе, можно вернуть его в элиту биатлона, в которой он состоял", - отметил собеседник агентства.

Елисееву 28 лет, он является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира он завоевал одну бронзу в личных гонках, три серебряные и две бронзовые медали в составах эстафетных команд.