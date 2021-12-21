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Летние неолимпийские виды спорта

Испанский регбист умер в Нидерландах после несчастного случая

Сообщается, что спортсмен упал со здания

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Испанский регбист Кава Леума умер в Амстердаме из-за травм, полученных в результате несчастного случая, произошедшего 18 декабря. Об этом сообщила во вторник Испанская федерация регби.

"Испанская федерация регби с сожалением сообщает о смерти прошлой ночью Кавы Леумы, игрока клуба "Ордисиа", с которым в прошлую субботу произошел несчастный случай после матча между сборными Испании и Нидерландов в Амстердаме", - говорится в заявлении.

Как передает газета "Паис", 32-летний Леума упал со здания, в результате чего был госпитализирован с тяжелой травмой головы и в тот же день перенес экстренную операцию. В понедельник ему стало хуже, и медикам снова пришлось прооперировать спортсмена.

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