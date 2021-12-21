Президент "Урала" Иванов считает, что введение Fan ID уменьшит число зрителей на стадионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Введение паспорта болельщика (Fan ID) уменьшит число зрителей на стадионах, так как граждане не захотят заниматься его получением. Такое мнение журналистам высказал президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов.

17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.

"Мое личное мнение - я против Fan ID, потому что считаю, что это неправильно, "случайных" людей, которые захотят пойти на футбол, мы их просто отсечем, - сказал Иванов. - Представляете такое в городе Сочи? Приехали отдыхающие, приезжает команда из их города, они хотят сходить, посмотреть, а тебе сначала надо зарегистрироваться, Fan ID, все это сделать. Может быть, где-то как-то это будет и быстро, но человек скажет - да я лучше пойду на пляже полежу. Это мое мнение".

Иванов отметил, что в настоящее время и так существуют сложности с посещением болельщиками стадионов, в том числе из-за ограничений в связи с пандемией.