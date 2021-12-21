Федун: для конкуренции в Европе футбол в России должен стать более массовым

ТАСС, 21 декабря. Инвестиции в детский футбол и повышение количества занимающихся видом спорта на профессиональном уровне помогут России стать более конкурентноспособной в Европе. Такое мнение выразил владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы занимаем 20-е место в Европе по количеству занимающихся футболом на профессиональном уровне. Такое же у нас место и в рейтинге по стоимости игроков", - сказал Федун.

Владелец "Спартака" подчеркнул, что футбол в России должен стать более массовым и популярным, а также должно быть увеличено количество тренеров с профессиональной лицензией Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"У нас профессионально занимается футболом до 18 лет 28 тыс. человек, из которых только 10 тыс. имеют достойные условия занятия этим видом спорта. В Хорватии футболом занимается [в этом возрасте] 68 тыс., в Словакии - около 200 тыс., в Германии - 900 тыс., во Франции - 1 млн 80 тыс., а также 30 тыс. тренеров и 30 тыс. соревнований в год", - добавил Федун.

"У нас всего 2 тыс. лицензированных УЕФА тренеров, поэтому одна из задач сделать футбол более массовым и популярным. Необходимо совершать инвестиции в детский футбол, иметь сотни манежей и полей для круглогодичного функционирования. Мы должны довести количество занимающихся хотя бы до 50 тыс. человек, и хотя бы 5 тыс. тренеров должны иметь подтвержденную УЕФА квалификацию. И тогда мы сможем конкурировать хотя бы с Данией, Чехией, Хорватией", - заключил он.