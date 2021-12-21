Дмитрий Мазепин отметил успешное проведение Гран-при России "Формулы-1" на фоне пандемии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" был одним из самых успешных в прошедшем сезоне в плане организации на фоне пандемии коронавируса. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" высказал владелец "Уралкалия", отец гонщика Никиты Мазепина Дмитрий Мазепин.

В связи с пандемией ряд этапов проходил с ограничениями по допуску зрителей. Этап в Сочи прошел при 50-процентной заполняемости трибун.

"Гран-при России был одним из самых успешных в плане организации, так как нашей стране удалось пустить ограниченное, но большое количество болельщиков. Я был на этапах, где болельщиков вообще не было, - в Италии (на Гран-при Эмилии-Романьи - прим. ТАСС), например, пускали только врачей".

"Уралкалий" является генеральным спонсором команды "Хаас", занявшей в прошедшем сезоне последнее место в Кубке конструкторов. Команду представляют Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер. Оба гонщика очков набрать не сумели.

"Но в конце года "Уралкалий" понял, что "Формула-1" - это глобальная платформа, на которой ты можешь продвигать свою продукцию. Мы довольны, что узнаваемость нашего бренда повысилась благодаря "Формуле-1". В следующем году изменится регламент и будет новая машина. На протяжении 2021 года все наши инженеры делали все, чтобы сделать хорошую машину, и в марте следующего года мы увидим весь расклад сил", - заключил он.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.