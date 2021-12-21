Фигуристка Щербакова стала заслуженным мастером спорта России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова получила звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021). В текущем сезоне Щербакова стала победительницей этапов Гран-при в Турине и Гренобле.

Также звания заслуженного мастера спорта удостоилась фигуристка Александра Бойкова, выступающая в соревнованиях спортивных пар вместе с Дмитрием Козловским, на мировом первенстве в Швеции они стали бронзовыми призерами. В их активе также золотая (2020) и бронзовая медали (2019) чемпионатов Европы. Козловский получил звание заслуженным мастером спорта в октябре.

Кроме того, заслуженными мастерами спорта стали бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, чемпионка мира по сноуборду София Надыршина, чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина и семикратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам Тамара Тансыккужина.