Олимпийский чемпион по фигурному катанию Соловьев госпитализирован после избиения в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был госпитализирован после избиения в Москве. Об этом ТАСС сообщила чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.

По данным ТАСС, нападение на фигуриста произошло в присутствии Сидоровой.

"Я просто в больницу еду к Диме [Соловьеву], мне нужно ему вещи отдать. Сейчас еду узнавать, как он себя чувствует. Это правда, что на него напали", - сказала Сидорова.

Соловьеву 32 года, он становился победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Помимо этого, фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.