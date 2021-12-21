Причиной избиения фигуриста Соловьева стал бытовой конфликт

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Причиной избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева стал бытовой конфликт. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова сообщила ТАСС, что Соловьев госпитализирован после избиения.

"Дима получил многочисленные травмы лица, он не собирался обращаться в больницу, но во вторник ему стало хуже. Поводом для драки стал словесный, бытовой конфликт. В другой компании оказался агрессивно настроенный человек, который постоянно провоцировал Соловьева и пытался на него напасть. У Димы подозрение на сотрясение мозга, из-за этого его и оставили в больнице и направили в нейрохирургию", - рассказал собеседник агентства.

Соловьеву 32 года, он становился победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Помимо этого, фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.