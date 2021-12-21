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Летние олимпийские виды спорта

Чикунова выиграла серебро на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Россиянка отстала на 0,03 секунды от американки Эмили Эскобедо на дистанции 200 метров брассом
Евгения Чикунова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Чикунова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 декабря. Россиянка Евгения Чикунова заняла второе место на чемпионате мира на короткой воде в плавании на 200 метров брассом. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Первое место заняла представительница США Эмили Эскобедо, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 17,85 секунды. Чикунова финишировала с результатом 2 минуты 17,88 секунды. Первую тройку замкнула британская спортсменка Молли Реншоу (2.17,96).

Чикуновой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы в комбинированной эстафете. Также в ее активе золотая и серебряная медаль чемпионата Европы 2021 года на короткой воде.

Соревнования завершатся 21 декабря.

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