Чикунова выиграла серебро на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

ТАСС, 21 декабря. Россиянка Евгения Чикунова заняла второе место на чемпионате мира на короткой воде в плавании на 200 метров брассом. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Первое место заняла представительница США Эмили Эскобедо, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 17,85 секунды. Чикунова финишировала с результатом 2 минуты 17,88 секунды. Первую тройку замкнула британская спортсменка Молли Реншоу (2.17,96).

Чикуновой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы в комбинированной эстафете. Также в ее активе золотая и серебряная медаль чемпионата Европы 2021 года на короткой воде.

Соревнования завершатся 21 декабря.