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Олимпиада-2022 в Пекине

Кросби будет разочарован, если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине

Ранее Национальная хоккейная лига согласилась отпустить своих спортсменов на Олимпийские игры, но может изменить решение в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Сидни Кросби EPA/LARRY W. SMITH
Описание
Сидни Кросби
© EPA/LARRY W. SMITH

ТАСС, 21 декабря. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Сидни Кросби почувствует разочарование, если игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 года. Комментарий спортсмена приводит портал The Athletic.

Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде 2022 года, оставив за собой право изменить решение, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

"Я буду разочарован, - сказал Кросби. - Очевидно, я знаю по своему опыту, насколько особенными и уникальными являются Олимпийские игры. И я думаю не только о своем опыте, но и о парнях, у которых не было возможности сыграть на Олимпиаде. И зная, что они потенциально могут пропустить соревнования, я испытываю разочарование".

Кросби 34 года, он был выбран "Питтсбургом" на драфте 2005 года под первым номером, в составе клуба он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В составе сборной Канады стал двукратным олимпийским чемпионом (2010,2014) и чемпионом мира (2015).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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