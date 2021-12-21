Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в отдел полиции Москвы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева доставлены в отдел полиции в Москве.

Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним доставлен 32-летний мужчина с ушибами и иными травмами. Со слов мужчины, его избили неизвестные.

"Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - добавили в пресс-службе.

Ранее чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова сообщила ТАСС, что Дмитрий Соловьев был госпитализирован после избиения в Москве. Она пояснила, что нападение на фигуриста произошло в ее присутствии. Источник ТАСС добавил, что причиной избиения стал бытовой конфликт.

Соловьеву 32 года, он становился победителем Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Пхёнчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.