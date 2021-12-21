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Фигурное катание

Врачи оценивают состояние фигуриста Соловьева как среднетяжелое

По словам менеджера фигуриста Елены Болотовой, сроки восстановления избитого спортсмена пока неизвестны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние фигуриста Дмитрия Соловьева, получившего сотрясение мозга и многочисленные ушибы, как среднетяжелое. Об этом ТАСС сообщила менеджер фигуриста Елена Болотова.

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"Ему будут делать повторную томографию. Точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения, сейчас врачи должны провести дополнительные процедуры. Состояние оценивается как среднетяжелое, Дима в сознании. Неизвестно, сколько он в больнице пробудет, как пройдет реабилитация, никаких сроков по восстановлению и выписки пока нет", - сказала Болотова.

Соловьеву 32 года, он становился победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Помимо этого, фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

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