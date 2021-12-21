Врачи оценивают состояние фигуриста Соловьева как среднетяжелое

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние фигуриста Дмитрия Соловьева, получившего сотрясение мозга и многочисленные ушибы, как среднетяжелое. Об этом ТАСС сообщила менеджер фигуриста Елена Болотова.

Ранее чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова сообщила ТАСС, что Соловьев госпитализирован после избиения.

"Ему будут делать повторную томографию. Точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения, сейчас врачи должны провести дополнительные процедуры. Состояние оценивается как среднетяжелое, Дима в сознании. Неизвестно, сколько он в больнице пробудет, как пройдет реабилитация, никаких сроков по восстановлению и выписки пока нет", - сказала Болотова.

Соловьеву 32 года, он становился победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Помимо этого, фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.