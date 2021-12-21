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НХЛ

НХЛ перенесла матч между "Вашингтоном" и "Филадельфией"

Ранее во вторник стало известно, что игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря

ТАСС, 21 декабря. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Филадельфией" перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. Во вторник стало известно, что матчи регулярного чемпионата НХЛ и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря.

Дата нового матча еще не известна.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ, набрав 43 очка в 31 матче. "Филадельфия" идет на шестой строчке с 29 очками в 29 встречах.

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