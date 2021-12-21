Российский хоккеист "Торонто" Михеев попал в ковид-протокол

ТАСС, 21 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Михеев попал в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба "Торонто".

Также в протоколе оказались вратарь Петр Мразек и защитник Расмус Сандин.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения. Ранее в ковид-протокол попали нападающие "Торонто" Джон Таварес, Александр Керфут, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца, главный тренер Шелдон Киф, голкипер Джек Кэмпбелл, защитники Ти Джей Броди и Тревис Дермотт.

Ранее НХЛ и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата с 23 по 26 декабря. Также перенесены девять из десяти матчей, которые были запланированы в ночь на 22 декабря.

Михеев 15 декабря провел первый матч в нынешнем регулярном чемпионате. "Торонто" обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:1, россиянин результативными действиями не отметился.