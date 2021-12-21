Волков: чемпионат мира по плаванию на короткой воде показал огромный потенциал сборной

Сборная России завоевала 4 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Первое место заняла команда США (9-9-12), вторыми стали пловцы из Канады (7-6-2), третье место заняла сборная Италии (5-5-6).

"Грандиозное выступление, триумф, в буквальном смысле этого слова, нашего спортсмена Климента Колесникова, потому что он причастен ко всем четырем золотым медалям. Конечно, 25 метров - это не 50, и это не дает нам право говорить, что в Абу-Даби собрались лучшие в мире, - сказал Волков. - Тем не менее четыре золота для одного человека - это, пожалуй, национальный рекорд, и для Климента это выдающееся достижение".

"Для сборной России можно констатировать тот факт, что мы, конечно же, недосчитались нескольких золотых медалей на дистанции 200 м вольным стилем у мужчин и женщин. Мы были до них буквально в шаге - несколько сотых. И даже сегодня [Евгения] Чикунова могла победить на "сотке" брассом и тем самым продолжить традиции русского брасса, однако ей этого сделать не удалось. Было много четвертых мест, и потенциал сборной России огромен", - добавил он.

Волков сравнил нынешние результаты с Олимпийскими играми. "И как в Токио мы могли бороться не за две, а за шесть-восемь медалей, так и здесь примерно тот же результат. Те же пропорции возможного успеха и его недостижения, поэтому ближайшие соревнования высокого международного уровня покажут, кто есть кто", - добавил он.

Специалист отдал должное Колесникову. "Тот свет, та улыбка и то состояние, которое он передавал своим внешним видом, говорило, что он умеет радоваться за других, и это позволяет ему сохранять стабильность. Конечно, ненависть - это хороший мотиватор, но, в конце концов, она ведет в никуда. И Климент выбрал противоположные эмоции: любовь, доброжелательность, что помогает ему оставаться в трезвом состоянии и очень ровно выступать - без провалов", - подчеркнул Волков.