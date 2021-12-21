"Спартак" объявил о подписании контракта с футболистом сборной Ямайки Николсоном

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" подписал контракт с нападающим сборной Ямайки по футболу Шамаром Николсоном. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Срок соглашения с 24-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Предыдущим клубом Николсона был бельгийский "Шарлеруа", за который он выступал с 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей в 18 матчах чемпионата Бельгии. Ранее форвард играл за словенский "Домжале" и ямайский "Бойс Таун".

За сборную Ямайки Николсон забил 10 голов в 29 матчах и стал серебряным призером Кубка КОНКАКАФ 2017 года.

"Спартак" после 18 туров набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.