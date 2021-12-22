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НХЛ

Российский хоккеист "Вегаса" Дадонов попал в ковид-протокол

Хоккеист не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы" 22 декабря
Евгений Дадонов ("Вегас") AP Photo/Chase Stevens
Описание
Евгений Дадонов ("Вегас")
© AP Photo/Chase Stevens

ТАСС, 21 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Евгений Дадонов попал в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Также в протоколе оказался защитник команды Алекс Пьетранжело.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения. Ранее во вторник в ковид-протокол попал российский нападающий "Торонто" Илья Михеев.

Ранее НХЛ и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата с 23 по 26 декабря. Также перенесены девять из десяти матчей, которые были запланированы в ночь на 22 декабря.

Дадонов не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы" 22 декабря. "Вегас" лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 40 очков в 31 матче.

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