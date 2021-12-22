Россия отметит 75-летний юбилей отечественного хоккея "марафоном" и ретроматчем

ТАСС, 22 декабря. "Хоккейный марафон" и ретроматч между "Спартаком" и "Салаватом Юлаевым" станут главными событиями юбилейного для отечественного хоккея дня. В среду исполнится 75 лет со дня проведения первого чемпионата СССР.

Мероприятия, посвященные юбилею, уже проходят в течение нынешнего сезона. В частности, юбилейные шевроны были нашиты на формы игроков всех клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сборной России. Одним из главных событий, посвященных юбилею, стал Кубок Первого канала в Москве, проходивший с 15 по 19 декабря. Игроки сборной России в трех матчах турнира выходили на лед в форме, стилизованной под ту, в которой сборная СССР играла на Олимпиаде 1956 года. В заключительном поединке подопечные Алексея Жамнова выступили в форме, в которой советская команда выиграла Игры 1964 и 1968 годов.

10 декабря в почтовое обращение была выпущена марка с изображением легенд советского хоккея Валерия Харламова, Анатолия Фирсова и Валерия Васильева, для которой был также изготовлен и штемпель первого гашения. Оформление подтрибунных помещений "ЦСКА-Арены", где проходил турнир, было выполнено как раз в стилистике этой юбилейной марки.

С ноября также начала выпускаться лимитированная серия транспортных карт "Тройка". В ноябре была выпущена первая карта с изображением Владислава Третьяка, Александра Якушева и Александра Мальцева. Перед Кубком Первого канала стало известно о расширении этой серии до 15 карт с изображением многих легенд, включая и игроков сборной России и российских хоккеисток, трижды становившихся бронзовыми призерами чемпионата мира.

"Лужники" увидят эпоху Королева и Гагарина

В сам день рождения отечественного хоккея пройдет "хоккейный марафон". Он представляет собой матчи, которые будут сыграны во всех 11 часовых поясах страны - от Калининградской области до Камчатки. Игры состоятся в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Чите, Ангарске, Красноярске, Омске, Уфе, Саратове, Санкт-Петербурге и Калининграде. За "хоккейным марафоном" можно будет следить на официальном сайте Федерации хоккея России.

К юбилею будет приурочен и ретроматч КХЛ между "Спартаком" и "Салаватом Юлаевым". Игра пройдет а малой спортивной арене "Лужники" и будет посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и атмосфере начала 60-х годов прошлого века в СССР. Красно-белые приедут на игру на ретроавтобусе и сыграют в форме, в которой стали чемпионами страны в 1965 году.

Как обычно, возле арены и внутри нее запланировано немало активностей. Игроки и тренеры на фотографиях, выпущенных к матчу, представлены в образе советских космонавтов, летчиков, конструкторов. В частности, образ легендарного конструктора Сергея Королева примерил на себя главный тренер красно-белых Борис Миронов, а капитана "Спартака" Сергея Широкова можно будет увидеть в образе первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Ретроматчи, организатором которых является "Спартак", проводятся с 2015 года. За прошедшее время эти игры охватили все важные эпохи в истории СССР и России: от конца 40-х до начала 90-х годов. Год назад "Спартак" провел даже два таких ретроматча - с "Ак Барсом" и "Витязем". Они были посвящены 40-летней годовщине Олимпийских игр в Москве и теме дружбы народов СССР.