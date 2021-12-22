{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Россия отметит 75-летний юбилей отечественного хоккея "марафоном" и ретроматчем

Встреча регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Салаватом Юлаевым" также будет посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина

ТАСС, 22 декабря. "Хоккейный марафон" и ретроматч между "Спартаком" и "Салаватом Юлаевым" станут главными событиями юбилейного для отечественного хоккея дня. В среду исполнится 75 лет со дня проведения первого чемпионата СССР.

Мероприятия, посвященные юбилею, уже проходят в течение нынешнего сезона. В частности, юбилейные шевроны были нашиты на формы игроков всех клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сборной России. Одним из главных событий, посвященных юбилею, стал Кубок Первого канала в Москве, проходивший с 15 по 19 декабря. Игроки сборной России в трех матчах турнира выходили на лед в форме, стилизованной под ту, в которой сборная СССР играла на Олимпиаде 1956 года. В заключительном поединке подопечные Алексея Жамнова выступили в форме, в которой советская команда выиграла Игры 1964 и 1968 годов.

10 декабря в почтовое обращение была выпущена марка с изображением легенд советского хоккея Валерия Харламова, Анатолия Фирсова и Валерия Васильева, для которой был также изготовлен и штемпель первого гашения. Оформление подтрибунных помещений "ЦСКА-Арены", где проходил турнир, было выполнено как раз в стилистике этой юбилейной марки.

С ноября также начала выпускаться лимитированная серия транспортных карт "Тройка". В ноябре была выпущена первая карта с изображением Владислава Третьяка, Александра Якушева и Александра Мальцева. Перед Кубком Первого канала стало известно о расширении этой серии до 15 карт с изображением многих легенд, включая и игроков сборной России и российских хоккеисток, трижды становившихся бронзовыми призерами чемпионата мира.

"Лужники" увидят эпоху Королева и Гагарина

В сам день рождения отечественного хоккея пройдет "хоккейный марафон". Он представляет собой матчи, которые будут сыграны во всех 11 часовых поясах страны - от Калининградской области до Камчатки. Игры состоятся в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Чите, Ангарске, Красноярске, Омске, Уфе, Саратове, Санкт-Петербурге и Калининграде. За "хоккейным марафоном" можно будет следить на официальном сайте Федерации хоккея России.

К юбилею будет приурочен и ретроматч КХЛ между "Спартаком" и "Салаватом Юлаевым". Игра пройдет а малой спортивной арене "Лужники" и будет посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и атмосфере начала 60-х годов прошлого века в СССР. Красно-белые приедут на игру на ретроавтобусе и сыграют в форме, в которой стали чемпионами страны в 1965 году.

Как обычно, возле арены и внутри нее запланировано немало активностей. Игроки и тренеры на фотографиях, выпущенных к матчу, представлены в образе советских космонавтов, летчиков, конструкторов. В частности, образ легендарного конструктора Сергея Королева примерил на себя главный тренер красно-белых Борис Миронов, а капитана "Спартака" Сергея Широкова можно будет увидеть в образе первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Ретроматчи, организатором которых является "Спартак", проводятся с 2015 года. За прошедшее время эти игры охватили все важные эпохи в истории СССР и России: от конца 40-х до начала 90-х годов. Год назад "Спартак" провел даже два таких ретроматча - с "Ак Барсом" и "Витязем". Они были посвящены 40-летней годовщине Олимпийских игр в Москве и теме дружбы народов СССР.

Теги
КХЛ
Летние олимпийские виды спорта
"Неплохой улов". Россияне стали четвертыми на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
Спортсмены из России завоевали четыре золотые медали, лучшим пловцом турнира признали Климента Колесникова
"Неплохой улов".
Читать полностью