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Летние олимпийские виды спорта

"Неплохой улов". Россияне стали четвертыми на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Спортсмены из России завоевали четыре золотые медали, лучшим пловцом турнира признали Климента Колесникова
Климент Колесников EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Климент Колесников
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 22 декабря. Сборная России по плаванию заняла четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира на короткой воде, который прошел в Абу-Даби. Россияне завоевали четыре золотые медали.

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Соревнования в Абу-Даби должны были пройти еще в прошлом году, но из-за коронавируса были перенесены. Лучшим пловцом чемпионата мира был признан россиянин Климент Колесников, который выиграл индивидуальные золотые медали на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексным плаванием.

Также 21-летний пловец помог российской команде победить в комбинированной эстафете 4х50 м и в эстафете 4х100 м вольным стилем. Колесников стал серебряным призером на дистанции 100 м на спине и обладателем бронзы в комбинированной эстафете 4х100 м.

"Грандиозное выступление, триумф, в буквальном смысле этого слова, нашего спортсмена Климента Колесникова, потому что он причастен ко всем четырем золотым медалям. Конечно, 25 метров - это не 50, это не дает нам право говорить, что в Абу-Даби собрались лучшие в мире, - сказал ТАСС трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы Дмитрий Волков. - Но четыре золота для одного человека - это, пожалуй, национальный рекорд, для Климента это выдающееся достижение".

Возвращение в Казань

Российские пловцы завоевали семь серебряных наград. При этом в двух заплывах россиянам не хватило для победы 0,03 секунды: Александр Щеголев проиграл южнокорейскому спортсмену Хвану Сону У на дистанции 200 м вольным стилем, а Евгения Чикунова в последний день соревнований уступила американке Эмили Эскобедо на 200-метровке брассом. Также сборная России завоевала семь бронзовых наград.

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"И как в Токио [на Олимпиаде] мы могли бороться не за две, а за шесть-восемь медалей, так и здесь примерно тот же результат. Те же пропорции возможного успеха и его недостижения, поэтому ближайшие соревнования высокого международного уровня покажут, кто есть кто", - отметил Волков.

Среди женщин лучшей была признана представительница Гонконга Шивон Хоги, одержавшая победы на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем. Первое место в медальном зачете заняла команда США (9-9-12), вторыми стали пловцы из Канады (7-6-2), третье место заняла сборная Италии (5-5-6).

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников остался доволен результатом, показанным на чемпионате мира отечественными пловцами. "Конечно, где-то были упущения, но без этого не бывает, - сказал он ТАСС. - Но коллекция из 15 медалей - неплохой улов, пользуясь случаем, поздравляю всех тренеров и спортсменов, кто смог добиться результата и подняться на пьедестал".

Турнир в Абу-Даби стал последним крупным соревнованием в уходящем году. В 2022-м чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 17 по 22 декабря в Казани, которая принимала в 2015 году чемпионат мира по водным видам спорта. Проведение мирового первенства на короткой воде было одобрены Всемирным антидопинговым агентством, о чем стало известно на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания, который также прошел в Абу-Даби.

Медальный зачет ЧМ по плаванию на короткой воде - 2021
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США991230
2Канада76215
3Италия55616
4Россия47415
5Швеция45312
6Китай4127
7Нидерланды2338
8Гонконг2013
9Израиль2002
9Япония2002

 

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