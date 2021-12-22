"Неплохой улов". Россияне стали четвертыми на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

ТАСС, 22 декабря. Сборная России по плаванию заняла четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира на короткой воде, который прошел в Абу-Даби. Россияне завоевали четыре золотые медали.

Соревнования в Абу-Даби должны были пройти еще в прошлом году, но из-за коронавируса были перенесены. Лучшим пловцом чемпионата мира был признан россиянин Климент Колесников, который выиграл индивидуальные золотые медали на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексным плаванием.

Также 21-летний пловец помог российской команде победить в комбинированной эстафете 4х50 м и в эстафете 4х100 м вольным стилем. Колесников стал серебряным призером на дистанции 100 м на спине и обладателем бронзы в комбинированной эстафете 4х100 м.

"Грандиозное выступление, триумф, в буквальном смысле этого слова, нашего спортсмена Климента Колесникова, потому что он причастен ко всем четырем золотым медалям. Конечно, 25 метров - это не 50, это не дает нам право говорить, что в Абу-Даби собрались лучшие в мире, - сказал ТАСС трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы Дмитрий Волков. - Но четыре золота для одного человека - это, пожалуй, национальный рекорд, для Климента это выдающееся достижение".

Возвращение в Казань

Российские пловцы завоевали семь серебряных наград. При этом в двух заплывах россиянам не хватило для победы 0,03 секунды: Александр Щеголев проиграл южнокорейскому спортсмену Хвану Сону У на дистанции 200 м вольным стилем, а Евгения Чикунова в последний день соревнований уступила американке Эмили Эскобедо на 200-метровке брассом. Также сборная России завоевала семь бронзовых наград.