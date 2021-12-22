"Неплохой улов". Россияне стали четвертыми на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

ТАСС, 22 декабря. Сборная России по плаванию заняла четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира на короткой воде, который прошел в Абу-Даби. Россияне завоевали четыре золотые медали.
Соревнования в Абу-Даби должны были пройти еще в прошлом году, но из-за коронавируса были перенесены. Лучшим пловцом чемпионата мира был признан россиянин Климент Колесников, который выиграл индивидуальные золотые медали на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексным плаванием.
Также 21-летний пловец помог российской команде победить в комбинированной эстафете 4х50 м и в эстафете 4х100 м вольным стилем. Колесников стал серебряным призером на дистанции 100 м на спине и обладателем бронзы в комбинированной эстафете 4х100 м.
"Грандиозное выступление, триумф, в буквальном смысле этого слова, нашего спортсмена Климента Колесникова, потому что он причастен ко всем четырем золотым медалям. Конечно, 25 метров - это не 50, это не дает нам право говорить, что в Абу-Даби собрались лучшие в мире, - сказал ТАСС трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы Дмитрий Волков. - Но четыре золота для одного человека - это, пожалуй, национальный рекорд, для Климента это выдающееся достижение".
Возвращение в Казань
Российские пловцы завоевали семь серебряных наград. При этом в двух заплывах россиянам не хватило для победы 0,03 секунды: Александр Щеголев проиграл южнокорейскому спортсмену Хвану Сону У на дистанции 200 м вольным стилем, а Евгения Чикунова в последний день соревнований уступила американке Эмили Эскобедо на 200-метровке брассом. Также сборная России завоевала семь бронзовых наград.
"И как в Токио [на Олимпиаде] мы могли бороться не за две, а за шесть-восемь медалей, так и здесь примерно тот же результат. Те же пропорции возможного успеха и его недостижения, поэтому ближайшие соревнования высокого международного уровня покажут, кто есть кто", - отметил Волков.
Среди женщин лучшей была признана представительница Гонконга Шивон Хоги, одержавшая победы на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем. Первое место в медальном зачете заняла команда США (9-9-12), вторыми стали пловцы из Канады (7-6-2), третье место заняла сборная Италии (5-5-6).
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников остался доволен результатом, показанным на чемпионате мира отечественными пловцами. "Конечно, где-то были упущения, но без этого не бывает, - сказал он ТАСС. - Но коллекция из 15 медалей - неплохой улов, пользуясь случаем, поздравляю всех тренеров и спортсменов, кто смог добиться результата и подняться на пьедестал".
Турнир в Абу-Даби стал последним крупным соревнованием в уходящем году. В 2022-м чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 17 по 22 декабря в Казани, которая принимала в 2015 году чемпионат мира по водным видам спорта. Проведение мирового первенства на короткой воде было одобрены Всемирным антидопинговым агентством, о чем стало известно на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания, который также прошел в Абу-Даби.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|9
|9
|12
|30
|2
|Канада
|7
|6
|2
|15
|3
|Италия
|5
|5
|6
|16
|4
|Россия
|4
|7
|4
|15
|5
|Швеция
|4
|5
|3
|12
|6
|Китай
|4
|1
|2
|7
|7
|Нидерланды
|2
|3
|3
|8
|8
|Гонконг
|2
|0
|1
|3
|9
|Израиль
|2
|0
|0
|2
|9
|Япония
|2
|0
|0
|2