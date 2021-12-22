Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет при 50-процентной заполняемости трибун

ТАСС, 22 декабря. Матчи молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде пройдут при 50-процентной заполняемости трибун. Об этом заявил министр здравоохранения провинции Альберта Джейсон Коппинг, комментарий которого приводит телеканал TSN.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января на аренах "Роджерс Плэйс" (вместимость - 18 347 человек) в Эдмонтоне и "Пиви Март Центриум" (7 111) в Ред-Дире. Оба стадиона находятся на территории провинции Альберта.

Как сообщил Коппинг, ограничения коснутся всех мест для проведения мероприятий на территории региона вместимостью более тысячи человек. "Это также относится к матчам Национальной хоккейной лиги и молодежного чемпионата мира", - сказал министр здравоохранения Альберты, добавив что ограничения начнут действовать с 24 декабря.