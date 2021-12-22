Главный тренер клуба НХЛ "Тампа" Купер попал в ковид-протокол

Рождественская пауза в НХЛ начнется на день раньше запланированного из-за коронавируса

Купер пропустит гостевую встречу против "Вегаса", которая пройдет 22 декабря и начнется в 06:00 мск. Эта игра станет заключительной перед паузой, которая продлится до 26 декабря. 27 декабря клубы смогут возобновить тренировки, на них будут допущены игроки, сдавшие тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

"Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 42 очка за 29 встреч.