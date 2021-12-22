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НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ "Тампа" Купер попал в ковид-протокол

Он пропустит гостевую встречу команды против "Вегаса"
Главный тренер "Тампы" Джон Купер AP Photo/Phelan M. Ebenhack
Описание
Главный тренер "Тампы" Джон Купер
© AP Photo/Phelan M. Ebenhack

ТАСС, 22 декабря. Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Джон Купер попал в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба "Тампы".

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Купер пропустит гостевую встречу против "Вегаса", которая пройдет 22 декабря и начнется в 06:00 мск. Эта игра станет заключительной перед паузой, которая продлится до 26 декабря. 27 декабря клубы смогут возобновить тренировки, на них будут допущены игроки, сдавшие тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

"Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 42 очка за 29 встреч.

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