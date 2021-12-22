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Хоккей в России

Чернышенко: правительство РФ уделяет большое внимание развитию хоккея

22 декабря празднуется 75-летие отечественного хоккея
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Правительство РФ в своей работе уделяет большое внимание развитию отечественного хоккея. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В среду празднуется 75-летие отечественного хоккея. 22 декабря 1946 года в Москве, Ленинграде, Архангельске, Риге и Каунасе 12 команд провели дебютные матчи первого чемпионата СССР.

"На сегодняшний день хоккеем в России профессионально занимается более 623 тыс. человек. По всей стране работает 839 крытых ледовых дворцов спорта, воспитывают наших ребят и будущих чемпионов более 3,7 тыс. тренеров, - сказал Чернышенко. - Именно благодаря тренерам современное поколение хоккеистов сохраняет и приумножает традиции советского хоккея. Сборная России является действующим олимпийским чемпионом".

"Среди любительских команд большую популярность получила Ночная хоккейная лига, созданная в 2011 году по инициативе президента Владимира Путина. В 10-м юбилейном сезоне-2020/21 она объединила 19 тыс. игроков из 70 регионов России - они также стимулируют развитие этого вида спорта. На средства, полученные победителями турниров НХЛ, в регионах было построено четыре новые ледовые арены: по одной в Челябинске и Казани и еще две в Екатеринбурге", - добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство уделяет большое внимание развитию хоккея. В рамках действующей национальной программы "Красная машина" идет систематизация процесса воспитания спортсменов, начиная с детско-юношеского возраста. Также внедряются передовые технологии и повышается доступность занятий хоккеем для всех возрастных категорий.

"Сердечно поздравляю с праздником всех спортсменов и тренеров, для кого хоккей является делом жизни, а также всех любителей и болельщиков. Желаю вам новых и ярких побед!", - сказал Чернышенко. В рамках празднования юбилея пройдет "хоккейный марафон", в ходе которого состоятся матчи во всех 11 часовых поясах страны.

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