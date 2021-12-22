СМИ: НХЛ может 22 декабря объявить об отказе пускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине

ТАСС, 22 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) 22 декабря может объявить об отказе пускать своих игроков на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на источники.

20 декабря НХЛ объявила о том, что в скором времени примет окончательное решение об участии игроков лиги в Олимпиаде. Несколько клубов ушли на карантин на фоне пандемии коронавируса. 21 декабря стало известно, что регулярный чемпионат и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса.

По информации источника, НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) приняли решение не участвовать в олимпийском турнире, а в запланированную для Игр паузу с 7 по 22 февраля провести перенесенные из-за коронавируса матчи текущего регулярного чемпионата.

Предыдущая зимняя Олимпиада в Пхенчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, Международная федерация хоккея (IIHF) и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады тогда стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.