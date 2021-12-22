{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Фехтовальщица Позднякова стала лауреатом премии "Серебряная лань"

Лучшим тренером признан наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев
София Позднякова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
София Позднякова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова стала обладательницей премии "Серебряная лань", вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

В десятку лучших спортсменов года также попали двукратная олимпийская чемпионка в стрельбе Виталина Бацарашкина, трехкратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Андрей Калина, победитель Открытого чемпионата США по теннису и обладатель Кубка Дэвиса Даниил Медведев, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов, семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина, обладатель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион в миксте теннисист Андрей Рублев, двукратный победитель Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов.

Лучшим тренером года признан наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, лучшей командой стала сборная России по синхронному плаванию.

Церемония вручения премии пройдет в 2022 году.

Теги
Летние олимпийские виды спортаПозднякова, София Станиславовна
Олимпиада-2022 в Пекине
СМИ: НХЛ может 22 декабря объявить об отказе пускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине
По информации телеканала ESPN, лига и профсоюз игроков приняли решение не участвовать в олимпийском турнире, а в запланированную для Игр паузу провести перенесенные из-за коронавируса матчи текущего регулярного чемпионата
СМИ: НХЛ может 22 декабря объявить об отказе пускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине
Читать полностью