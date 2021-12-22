Фехтовальщица Позднякова стала лауреатом премии "Серебряная лань"

ТАСС, 22 декабря. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова стала обладательницей премии "Серебряная лань", вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

В десятку лучших спортсменов года также попали двукратная олимпийская чемпионка в стрельбе Виталина Бацарашкина, трехкратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Андрей Калина, победитель Открытого чемпионата США по теннису и обладатель Кубка Дэвиса Даниил Медведев, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов, семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина, обладатель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион в миксте теннисист Андрей Рублев, двукратный победитель Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов.

Лучшим тренером года признан наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, лучшей командой стала сборная России по синхронному плаванию.

Церемония вручения премии пройдет в 2022 году.