Передача Сергачева помогла "Тампе" одержать волевую победу над "Вегасом" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Фортье (7-я минута), Пьерр Белльмар (38), Энтони Сирелли (38) и Стивен Стэмкос (51). У проигравших отличились Марк Стоун (10, 22) и Николя Руа (29).

ТАСС, 22 декабря. "Тампа" обыграла "Вегас" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился передачей в эпизоде с голом Фортье, на счету 23-летнего защитника 14 очков (2 шайбы + 12 передач) в 28 матчах нынешнего сезона. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 38 бросков. Российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов попал в ковид-протокол и пропустил игру.

"Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 44 очка в 30 матчах, а "Вегас" возглавляет Тихоокеанский дивизион с 40 очками в 32 встречах.

Следующие игры регулярного чемпионата НХЛ пройдут после рождественской паузы - 28 декабря.