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Фигурное катание

Тутберидзе заявила, что не стала бы приглашать в свою группу фигуристку Туктамышеву

Тренер отметила, что приглашение спортсменки нарушило бы профессиональную этику
Этери Тутберидзе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не стала бы приглашать Елизавету Туктамышеву в свою группу по морально-этическим соображениям. Об этом специалист рассказала в интервью Первому каналу.

"В свое время я недоумевала, почему она не прыгает четвертные прыжки, - сказала Тутберидзе. - Я бы не пригласила ее к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика".

Туктамышевой 25 лет, она тренируется под руководством Алексея Мишина. Россиянка является чемпионкой мира и Европы, победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На счету Туктамышевой также золото чемпионата мира в командном турнире.

Теги
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