Третьяк объяснил, почему россияне на Кубке Первого канала играли в форме команды СССР

Россияне на турнире заняли второе место.

"И я, и ветераны восприняли это очень хорошо - это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе, - сказал Третьяк. - Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит. Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед. Это традиции, и мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов".