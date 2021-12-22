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Кубок Первого канала

Третьяк объяснил, почему россияне на Кубке Первого канала играли в форме команды СССР

Российская команда заняла на турнире второе место

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сборная России на Кубке Первого канала играла в форме советской команды, чтобы отдать дань уважения ветеранам отечественного хоккея. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Россияне на турнире заняли второе место.

"И я, и ветераны восприняли это очень хорошо - это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе, - сказал Третьяк. - Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит. Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед. Это традиции, и мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов".

Теги
Кубок Первого канала по хоккеюТретьяк, Владислав Александрович
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