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Тур де Ски

Большунов, Терентьев и Непряева готовятся к "Тур де Ски" на сборе в итальянском Ливиньо

Турнир начнется 28 декабря в Швейцарии
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, Александр Терентьев и Наталья Непряева, которым через неделю предстоит стартовать в многодневке "Тур де Ски", в настоящее время находятся на сборе в итальянском Ливиньо. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

"Тур де Ски" стартует 28 декабря в швейцарском Ленцерхайце, в рамках лыжной многодневки мужчины и женщины примут участие в шести гонках. Соревнования завершатся 4 января гонками в гору с масс-старта.

"Моя группа готовится к "Тур де Ски" в Ливиньо", - сказал Бородавко.

В лыжной многодневке планируют принять участие шесть лыжников, готовившихся к олимпийскому сезону под руководством Бородавко. Это Большунов, Терентьев, Непряева, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Яна Кирпиченко.

Большунов становился победителем "Тур де Ски" в двух последних сезонах.

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