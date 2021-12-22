Тутберидзе: внимание журналистов помешало фигуристке Липницкой на Олимпиаде в Сочи

ТАСС, 22 декабря. Внимание журналистов разрушило сконцентрированность фигуристки Юлии Липницкой на Олимпийских играх в Сочи. Такое мнение в интервью Первому каналу высказала бывший тренер Липницкой Этери Тутберидзе.

В Сочи Липницкая завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, а в личном турнире заняла пятое место.

"Я переживала, что внимание журналистов разрушит сконцентрированность Юли, это и произошло, - сказала Тутберидзе. - От командного турнира до личных соревнований это был другой спортсмен. Я уже на льду поняла, что она не будет кататься. Она не разминалась, водила пальцами по борту и заглядывала в глаза судьям".

"Поклон ее маме, она вела ее к медали. Надеюсь, что Юля осознает это и отблагодарит маму. У них были сложные отношения, я хочу, чтобы Юля осознала, что мама отдала всю свою жизнь и привела свою дочь к этой медали. Она не занималась собой, а занималась дочерью", - добавила специалист.