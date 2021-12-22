Тутберидзе рассказала, что хотела пригласить в свою группу фигуриста Ковтуна

ТАСС, 22 декабря. Этери Тутберидзе раздумывала о приглашении в свою команду российского фигуриста Максима Ковтуна в начале его карьеры. Об этом Тутберидзе рассказала в интервью Первому каналу.

"До того, как Максим Ковтун "появился", я приезжала на соревнования в Екатеринбурге и видела, как он катается, но почему-то без тренера, - сказала Тутберидзе. - Мне очень нравилось, как он тренируется, но он был в Екатеринбурге, а у нас не было [ресурсов]. Я смотрела на Ковтуна и видела, что он нацеленный и понимает, для чего приходит на лед".

Ковтуну 26 лет, он является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017) и бронзовым призером европейского первенства (2016). Фигурист является четырехкратным чемпионом России (2014, 2015, 2016 и 2019), дважды выигрывал серебряные медали в составе сборной на командных чемпионатах мира (2015, 2017).