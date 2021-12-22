Легкую атлетику признали самым популярным видом спорта на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Легкая атлетика признана самым популярным видом спорта на Олимпийских играх в Токио. Об этом в ходе видеоконференции сообщил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

Коу опирается на данные, предоставленные Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Совершенно очевидно, что по итогам Игр в Токио мы сейчас являемся спортом номер один, - сказал Коу. - Я говорю об этом, потому что у нас есть точные данные, полученные благодаря МОК. Они недавно были переданы международным федерациям. Данные были собраны агентством Publicis Sport & Entertainment".

Глава международной федерации отметил, что легкая атлетика в Токио стала лидером по общему количеству часов просмотра трансляций (2,2 млн), по количеству опубликованных статей в СМИ (10 тыс.) и по количеству опубликованных заметок в социальных сетях (700 млн), под которыми в общей сложности было оставлено более 62 млн комментариев. Кроме того, видео о легкой атлетике набрали наибольшее количество просмотров на сайтах и в приложениях МОК и Олимпийских игр в Токио, их более полумиллиона.

Игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа, в легкой атлетике было разыграно наибольшее число комплектов наград - 48. Вторым в рейтинге наиболее медалеемких олимпийских видов спорта стало плавание, в нем было разыграно 37 комплектов наград.

Российские легкоатлеты на Олимпиаде в Токио завоевали две награды: Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом.